Бывшего начальника ЦСКА обвиняют в хищении премий сотрудников клуба

| Карен Саркисян

Бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева обвиняют в хищении премий сотрудников московского клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в 2018 году бывший начальник ЦСКА выписал премии в размере ₽722 тысяч трем подчиненным и потребовал их назад при помощи своего заместителя Андрея Хамазина.

Напомним, что в ноябре 2018 года Барышев был задержан сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по подозрению в причастности к хищениям средств в размере ₽23,5 млн во время работы начальником московского ЦСКА.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.