В ФФККР подтвердили дату проведения Кубка России по фигурному катанию

| Карен Саркисян

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвали дату проведения Кубка России по фигурному катанию.

Напомним, что в СМИ сообщалось, что финал Кубка России пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Финал Кубка России пройдет в Москве. По-моему, действительно с 26 февраля по 2 марта, но нужно посмотреть в календаре», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что изначально турнир должен был пройти в Нижнем Новгороде с 23 по 27 февраля.

Ранее стали известны сроки проведения московского командного турнира по фигурному катанию.