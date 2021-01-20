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Сергей Семак Сергей Семак

Семак вакцинировался от коронавируса

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщила его жена Анна.

Напомним, что в СМИ сообщалось о положительных тестах на коронавирус у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и вратаря петербургского клуба Андрея Лунева.

«Вакцинировался ли муж от ковида? Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», — написала Анна Семак в Instagram.

После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее Артем Дзюба заразился коронавирусом.

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