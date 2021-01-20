Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Призеры женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме: Алина Загитова (Россия)&nbsp;- золотая медаль, Евгения Медведева (Россия)&nbsp;- бронзовая медаль, 22 марта 2019 года Призеры женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме: Алина Загитова (Россия)&nbsp;- золотая медаль, Евгения Медведева (Россия)&nbsp;- бронзовая медаль, 22 марта 2019 года

Загитова и Медведева не выступят на командном турнире в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте анонсировала командный турнир в Москве.

Сообщается, что турнир с участием двух команд пройдет с 5 по 7 февраля в «Мегаспорте».

Отметим, что капитанами команд станут российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган прокомментировал анонс турнира.

«Загитова и Медведева будут капитанами. Выступать они не будут», — цитирует Когана ТАСС.

Призовой фонд турнира составит 10 млн рублей.

Ранее стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.