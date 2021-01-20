Загитова и Медведева не выступят на командном турнире в Москве

| Карен Саркисян

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте анонсировала командный турнир в Москве.

Сообщается, что турнир с участием двух команд пройдет с 5 по 7 февраля в «Мегаспорте».

Отметим, что капитанами команд станут российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган прокомментировал анонс турнира.

«Загитова и Медведева будут капитанами. Выступать они не будут», — цитирует Когана ТАСС.

Призовой фонд турнира составит 10 млн рублей.

Ранее стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.