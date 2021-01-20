| Карен Саркисян

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о помощи пострадавшим от землетрясений в Хорватии в декабре 2020 года.

По словам защитника, он приютил пострадавших в своем отеле.

«Впервые за 15 лет никуда не уехал зимой. Все из-за землетрясений в Хорватии в декабре. Я чувствовал, что должен остаться и помочь своим землякам, ведь дома многих были разрушены. Я остался в Хорватии, в своем отеле — убирался, чистил столы и предоставлял еду всем нуждающимся», — цитирует Ловрена «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что в результате землетрясений в Хорватии порядка 40 тысяч человек остались без жилья.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.