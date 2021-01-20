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Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танца «Заманхо» Цакаева

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танца «Заманхо» Рената Цакаева.

По словам главы Чечни, он потренировался с офицером СОБР «Терек» Тимирланом Эдиловым, помощниками руководителя республики Умаром Даудовым и Усманом Буруевым, солистом филармонии Майрбеком Хайдаровым и директором ансамбля песни и танца «Заманхо» Ренатом Цакаевым.

Кадыров отмечает, что был организован вечер бокса, главным событием которого стал его бой с Цакаевым.

«Ренат пропустил серию ударов и оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение моего оппонента техническим нокаутом», — написал Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее на Макгрегора подали многомиллионный иск в суд из-за изнасилования.

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