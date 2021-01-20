Кокорин дал предварительное согласие на переход в «Фиорентину»

| Карен Саркисян

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин дал предварительное согласие на переход в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, в успешном исходе переговоров есть заинтересованность всех трех сторон — «Спартака», «Фиорентины» и Кокорина.

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что сумма сделки по трансферу нападающего составит €5 млн.

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.