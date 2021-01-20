| Карен Саркисян

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможность возобновления карьеры.

По словам бойца, он не рассматривает возможность возвращения из-за отсутствия мотивации.

«Самое ценное, что у меня есть, это — мама, так что, давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Напомним, что российский боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб Нурмагомедов был назван автором лучшего болевого приема UFC 2020 года.