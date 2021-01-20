Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close

Нурмагомедов прокомментировал возможность возобновления карьеры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможность возобновления карьеры.

По словам бойца, он не рассматривает возможность возвращения из-за отсутствия мотивации.

«Самое ценное, что у меня есть, это — мама, так что, давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Напомним, что российский боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб Нурмагомедов был назван автором лучшего болевого приема UFC 2020 года.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.