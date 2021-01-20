Тарасова высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой на турнире в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего командного турнира по фигурному катанию.

20 января стало известно, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева назначены капитанами команд.

«Капитан всегда является объединяющим фактором, который важен в любой команде. Это приятная и ответственная роль. Думаю, что Загитовой и Медведевой не будет принципиально победить друг друга на предстоящем турнире. Главное — увидеть их в деле», — цитирует Тарасову Sport24.

Командный турнир по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не выступят на турнире.