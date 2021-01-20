Игрок ЦСКА Гайч попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба, сообщает 1000cuorirossoblu.it.

По информации источника, «Болонья» рассматривает возможность приобретения игрока, однако он не является приоритетным вариантом. В настоящее время основными кандидатами на усиление состава являются форвард «Монако» Пьетро Пеллегри и нападающий бергамской «Аталанты» Сэме Ламмерсе.

По информации СМИ, в услугах армейского футболиста заинтересованы бельгийский «Генк», итальянская «Дженоа», немецкий «Унион», турецкие «Трабзонспор» и «Бешикташ», а также аргентинская «Бока Хуниорс».

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Он принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Гайч может перейти в клуб из чемпионата Испании.