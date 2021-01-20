«Фиорентина» намерена взять Кокорина в аренду с правом выкупа

«Фиорентина» рассматривает вариант перехода нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, руководство «фиалок» насторожено последними травмами игрока, поэтому хочет арендовать россиянина с обязательным правом выкупа за определенное количество голов и матчей.

Отмечается, что красно-белые намерены продать форварда и получить за него деньги в ближайшее время.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кокорин дал предварительное согласие на переход в «Фиорентину».