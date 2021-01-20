Брат Хабиба поделился эмоциями от успешного дебюта в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов поделился впечатлениями от своего дебютного боя в Абсолютном бойцовском чемпионате.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

«Девять лет назад Хабиб зашел в этот ринг и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же прием», — заявил Умар Нурмагомедов после боя.

Ранее сообщалось, что российский боец одержал 13 победу в смешанных единоборствах.