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Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева

Загитова и Медведева опубликовали промо к командному турниру в Москве

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева опубликовали проморолики к командному турниру в Москве.

20 января стало известно, что спортсменки будут капитанами двух команд, состоящих из ведущих фигуристов России. В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

Командный турнир по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего турнира.

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