Хабиб оценил дебют брата в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил дебют двоюродного брата Умара Нурмагомедова в промоушене.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби россиянин одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

«Большая ли это победа? Да. Не только для нас, но и для него. В эмоциональном и психологическом плане он будет расти. С каждым разом, когда ты заходишь в октагон, ты становишься абсолютно другим зверем, другим бойцом», — цитирует Хабиба Sport24.

Спортсмен отметил, что брат рассчитывает провести еще два поединка в 2021 году.

«Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подеремся после Рамадана, у нас время есть», — сказал чемпион UFC.

Ранее Умар Нурмагомедов сравнил свой дебют в UFC с первым боем Хабиба в промоушене.