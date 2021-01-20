Главный тренер сборной Италии посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб попросил экс-наставника петербургского «Зенита» оценить возможный трансфер игрока, с которым специалист работал. Манчини положительно отозвался о футболисте и посоветовал руководству «фиалок» совершить сделку.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее в Италии назвали сумму трансфера Кокорина в «Фиорентину».