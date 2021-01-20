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Глава UFC отреагировал на победу брата Хабиба

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о дебюте россиянина Умара Нурмагомедова в организации.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

«Просыпайтесь все, бои уже идут! Еще один непобежденный Нурмагомедов сделал 13-0», — написал Уайт в Twitter.

Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов оценил дебют брата в UFC.

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