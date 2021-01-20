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Халк подарил немало радости питерским болельщикам Халк подарил немало радости питерским болельщикам

Болельщики выбрали лучшего легионера в истории РПЛ

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии болельщиков, сообщает пресс-служба турнира в Telegram.

В финале голосования, которое прошло в сторис Instagram РПЛ, бразилец обошел полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

Халк выступал за «Зенит» с 2002 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Халк может перейти в английский «Вулверхэмптон».

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