Болельщики выбрали лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии болельщиков, сообщает пресс-служба турнира в Telegram.

В финале голосования, которое прошло в сторис Instagram РПЛ, бразилец обошел полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

Халк выступал за «Зенит» с 2002 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Халк может перейти в английский «Вулверхэмптон».