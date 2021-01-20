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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв

Российские гандболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

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Российские гандболисты проиграли сборной Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Каире, завершилась со счетом 28:23 в пользу хозяев первенства. Самым результативным в составе российской команды стал Сергей Косоротов, забросивший восемь мячей.

Для отечественной команды это поражение стало первым на турнире. В следующем матче группы IV российские гандболисты встретятся с Северной Македонией. Игра пройдет 22 января. Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что команда из России заняла первое место в группе H на предварительном этапе мирового первенства.

Гандбол. Чемпионат мира. Группа IV. 1-й тур
Россия — Египет — 23:28 (8:15).

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