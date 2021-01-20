Опубликовано видео первой победы брата Хабиба в UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в YouTube-канале UFC Russia видео победы российского бойца Умара Нурмагомедова в дебютном поединке в промоушене.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.

Ранее глава UFC Дана Уайт отреагировал на победу брата Хабиба.