Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, его двоюродный брат Умар Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, его двоюродный брат Умар Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес.

Опубликовано видео первой победы брата Хабиба в UFC

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в YouTube-канале UFC Russia видео победы российского бойца Умара Нурмагомедова в дебютном поединке в промоушене.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.

Ранее глава UFC Дана Уайт отреагировал на победу брата Хабиба.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.