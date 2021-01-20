«Локомотив» объявил об уходе заместителя спортивного директора Лосюка

Заместитель спортивного директора московского «Локомотива» Андрей Лосюк покинул свой пост, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Отмечается, что причиной ухода функционера из клуба стало завершение срока контракта.

«Локомотив» желает Андрею Юрьевичу удачи и успехов в будущих начинаниях, — говорится в заявлении столичной команды.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе клуба 28 очков.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Лосюка «продавцом обоев».