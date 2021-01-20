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Мартин Эдегор перед дебютным появлением в составе мадридского &laquo;Реала&raquo; Мартин Эдегор перед дебютным появлением в составе мадридского &laquo;Реала&raquo;

«Арсенал» сделал «Реалу» предложение о переходе Эдегора

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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Мартину Эдегору, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб обратился к руководству действующего чемпиона Испании с предложением о полугодичной аренде 22-летнего норвежца. Отмечается, что «Реал» рассматривает предложение «канониров».

Эдегор перешел в «королевский клуб» в 2015 году. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник «Арсенала» Вильям Салиба перешел на правах аренды в «Ниццу».

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