«Арсенал» сделал «Реалу» предложение о переходе Эдегора

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Мартину Эдегору, сообщает Sky Sports.



По информации источника, английский клуб обратился к руководству действующего чемпиона Испании с предложением о полугодичной аренде 22-летнего норвежца. Отмечается, что «Реал» рассматривает предложение «канониров».

Эдегор перешел в «королевский клуб» в 2015 году. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник «Арсенала» Вильям Салиба перешел на правах аренды в «Ниццу».