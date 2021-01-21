Нападающий «Спартака» Понсе хочет сохранить в команде Педро Рошу

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе хочет видеть в команде бразильского форварда Педро Рошу, который вернулся из двухгодичной аренды в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба в YouTube.

По его словам, радостно иметь в коллективе еще одного представителя Южной Америки.

«Очень здорово, что он приехал. Прямо в первый день его приезда мы разговорились с ним и продолжаем общаться.



Теперь узнаем другу друга на поле. Надеюсь, что Роша останется», — сказал Понсе.

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