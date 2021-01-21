Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с заявлением по поводу нарушения коронавирусных правил по ходу текущего сезона.

«Я сожалею о своем решении провести время со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вне раздевалок. Я постараюсь извлечь из этого полезный опыт», — заявил игрок.

Напомним, что после данного инцидента в список недоступных игроков попали также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хочет сделать американскому одноклубнику Райану Строму российский паспорт.