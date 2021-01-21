Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
&laquo;Оренбург&raquo; &laquo;Оренбург&raquo;

Украинский полузащитник пополнил состав «Оренбурга»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Украинский полузащитник Александр Нойок пополнил состав «Оренбурга». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Хавбек выбрал себе 37-й номер на игровой майке.

Предыдущим клубом Нойока было брестское «Динамо», ставшее чемпионом Белоруссии в 2019-м году.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о фозможном переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.