Украинский полузащитник пополнил состав «Оренбурга»

Украинский полузащитник Александр Нойок пополнил состав «Оренбурга». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Хавбек выбрал себе 37-й номер на игровой майке.
Предыдущим клубом Нойока было брестское «Динамо», ставшее чемпионом Белоруссии в 2019-м году.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о фозможном переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».
Официально. Полузащитник Александр Нойок переходит в ФК «Оренбург» pic.twitter.com/S3SyNoJpiF— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 20, 2021