Павлюченко не особо верит в переход Кокорина в «Фиорентину»

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о фозможном переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 29-летний футболист два последних года практически не играет, из-за чего вероятность успешного выступления в итальянском клубе находится под вопросом.

«Я в этот переход не особо верю. По каким принципам они просматривали Кокорина?

В нынешней ситуации я могу только пожелать ему удачи. Если он перейдет в Европу, то ему будет легче там заиграть», — сказал Павлюченко.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над бирмингемской «Астон Виллой».