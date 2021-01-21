Зидан не увидел проблемы в вылете «Реала» из Кубка от команды третьей лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет от «Алькояно» из розыгрыша Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.

По его словам, игроки проявили максимум старания, но этого не хватило для того, чтобы победить.

Зидан отметил, что «Реал» должен был проходить в следующую стадию турнира, при этом заявив, что поражение, случившееся в матче против клуба третьего дивизиона, не является позором.

Ранее сообщалось, что «Реал» в пятый раз вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги.