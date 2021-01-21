Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» переиграл «Наполи».

Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилие на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

Для наставника «бьянконери» Андреа Пирло этот трофей стал первым в его тренерской карьере.

Напомним, что итальянский специалист возглавил «старую синьору» в августе 2020 года, сменив на этом посту Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в пятый раз вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги.