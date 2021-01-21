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Лука Модрич в составе &laquo;Реала&raquo; Лука Модрич в составе &laquo;Реала&raquo;

«Реал» в пятый раз вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги

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В матче 1/16 финала Кубка Испании «Алькояно» оказался сильнее мадридского «Реала».

Встреча прошла в Алкое на стадионе «Эль Коллао» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

Это поражение стало для «сливочных» пятым в розыгрыше национального кубка от команд, представляющих Сегунду Б (третий по силе испанский дивизион).

До этого мадридский коллектив вылетал в сезонах-2000/01 от «Толедо», 2008/09 от «Реал Униона», 2009/10 от «Алькоркона», 2015/16 от «Кадиса».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» переиграл «Наполи».

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