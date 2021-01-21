«Реал» в пятый раз вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Алькояно» оказался сильнее мадридского «Реала».
Встреча прошла в Алкое на стадионе «Эль Коллао» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
Это поражение стало для «сливочных» пятым в розыгрыше национального кубка от команд, представляющих Сегунду Б (третий по силе испанский дивизион).
До этого мадридский коллектив вылетал в сезонах-2000/01 от «Толедо», 2008/09 от «Реал Униона», 2009/10 от «Алькоркона», 2015/16 от «Кадиса».
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» переиграл «Наполи».
Jugaste con fuego y ahora estás en la hoguera.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 20, 2021
Equipos de tercera categoría que eliminaron al Madrid de la Copa:
2000-01 Toledo*
2008-09 Real Unión**
2009-10 Alcorcón**
2015-16 Cádiz***
2020-21 ALCOYANO*
[*] a partido único
[**] a doble partido
[***] por alineación indebida pic.twitter.com/tKBT491Vcv