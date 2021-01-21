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игрок &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Поль Погба игрок &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и вышел на первое место АПЛ

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В очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Фулхэм».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Крейвен Коттедж» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани и Поль Погба.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Адемола Лукман.

После этого успеха подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 40 очков и возглавили турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.

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