«Бавария» обыграла «Аугсбург» и сохранила первое место в Бундеслиге

В очередном матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург».

Встреча прошла на «Би-би-кей Арене» в Аугсбурге при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил польский нападающий Роберт Левандовски, поразивший ворота оппонентов с одиннадцатиметровой отметки.

После этого успеха подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 39 очков и сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.