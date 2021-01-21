Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в Суперкубке Италии. Соответствующий пост форвард опубликовал в своем Twitter.

«Я очень доволен своим четвертым титулом в Италии! Мы вернулись! Это «Ювентус», который мы любим. Это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведет нас к победам, которых мы жаждем! Молодцы, ребята!» — написал Роналду.

Напомним, что «старая синьора» в решающем матче за трофей обыграла «Наполи» со счетом 2:0.

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