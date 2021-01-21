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Хоккеисты &laquo;Сан-Хосе Шаркс&raquo; Хоккеисты &laquo;Сан-Хосе Шаркс&raquo;

«Сан-Хосе» обыграл в серии буллитов «Сент-Луис» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил Маркус Серенсен.

У проигравшей команды отличился Брэйден Шенн.

Решающий бросок у «акул» реализовал Томаш Гертл.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» разочарован нарушением протокола COVID-19 со стороны игроков.

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