Орлов назвал лучший клуб для Кокорина

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучший клуб для нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, которого активно сватают в «Фиорентину». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, если 29-летний форвард хочет попасть в команду Станислава Черчесова на чемпионат Европы — 2021, то ему стоит вернуться в «Сочи», где он провел весеннюю часть прошлого сезона.

«Поверьте, он бы вошел как нож в масло в построения Федотова. Там же есть Нобоа, который бы своими тонкими передачами постоянно снабжал Александра. В «Спартаке» подобного диспетчера нет», — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обновил рекорд результативности первого круга немецкой Бундеслиги.