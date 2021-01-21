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Комментатор Геннадий Орлов Комментатор Геннадий Орлов

Орлов назвал лучший клуб для Кокорина

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучший клуб для нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, которого активно сватают в «Фиорентину». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, если 29-летний форвард хочет попасть в команду Станислава Черчесова на чемпионат Европы — 2021, то ему стоит вернуться в «Сочи», где он провел весеннюю часть прошлого сезона.

«Поверьте, он бы вошел как нож в масло в построения Федотова. Там же есть Нобоа, который бы своими тонкими передачами постоянно снабжал Александра. В «Спартаке» подобного диспетчера нет», — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обновил рекорд результативности первого круга немецкой Бундеслиги.

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