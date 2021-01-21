Канчельскис заявил, что Кокорину точно нужно уехать в Италию

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 29-летний форвард должен попробовать свои силы в итальянском чемпионате, несмотря на значительную потерю заработной платы.

Канчельскис отметил, что никаких проблем в изучении языка для Кокорина не будет, если он будет чаще находиться в местной среде, и что у него есть хорошая возможность помочь «фиалкам» выбраться из кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучший клуб для нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.