Левандовски обновил рекорд результативности первого круга Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обновил рекорд результативности первого круга немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Gracenote.

Польский форвард отметился голом в ворота «Аугсбурга» и довел число голов после 17-ти туров до 22-х.

Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил возможный трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».