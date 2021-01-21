«Монреаль» Романова по буллитам проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ

| Карен Саркисян

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в серии буллитов со счетом 6:5.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (2), Тайлер Мотт и Брок Безер (2).

В составе «Монреаля» — Тайлер Тоффоли (3), Брендан Галлахер и Еспери Котканиеми.

Напомним, что за «Канадиенс» играет российский защитник Александр Романов.

Ранее «Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.