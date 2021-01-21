Овечкин и трое других российских игроков «Вашингтона» нарушили протокол COVID-19

| Карен Саркисян

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нарушил протокол безопасности по борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отметим, что протокол COVID-19 также нарушили трое других российских игроков «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Таким образом, НХЛ запретила российским игрокам тренироваться или играть.

Сообщается, что за нарушение протокола НХЛ также оштрафовала «Кэпиталз» на $100 тысяч.

Напомним, что следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 23 января на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне против «Баффало Сэйбрз». Начало — 3.00 мск.

Ранее «Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.