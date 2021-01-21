Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА

| Карен Саркисян

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий решил остаться в московском клубе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, 22 января Алексей Березуцкий присоединится к ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испания).

Напомним, что в СМИ сообщалось о конфликте Алексея Березуцкого с руководством московского клуба.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.