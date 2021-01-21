Тедеско прокомментировал возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

| Карен Саркисян

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможный переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

Напомним, что в СМИ сообщалось о договоренности «Спартака» и «Фиорентины» по переходу Кокорина.

«Меня это не беспокоит. На данный момент Кокорин — игрок «Спартака», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть.

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.