Лэмпард в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Челси»

| Мартин Норикович

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Лэмпард будет уволен из «Челси», если не улучшит результаты лондонского клуба в ближайшие две недели.

Сообщается, что ключевыми для тренера станут ближайшие три матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» (27 января), «Бернли» (31 января) и лондонского «Тоттенхэма» (4 февраля).

Напомним, что после 19 туров АПЛ лондонский «Челси» набрал 29 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 29 очками.

Ранее «Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и вышел на первое место АПЛ.