«Реал» примет решение о будущем Зидана в конце сезона

| Карен Саркисян

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу в мадридском клубе до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба примет решение о будущем главного тренера в конце сезона по итогам по итогам испанской Примеры и Лиги чемпионов.

Сообщается, что Зидан также не намерен подавать в отставку.

После 18 туров Примеры «Реал» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Атлетико» на четыре очка.

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