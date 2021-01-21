Кокорин покинул расположение «Спартака»

| Карен Саркисян

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин покинул расположение московской команды на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 25 января Кокорин пройдет медицинское обследование в Риме и 26 января подпишет контракт с «Фиорентиной» во Флоренции.

Напомним, что сумма сделки между «Спартаком» и итальянским клубом составит €5 млн.

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел за московский «Спартак» восемь матчей и забил два мяча.

Ранее агент подтвердил информацию о переходе Кокорина в «Фиорентину».