«Спартак» отреагировал на информацию об отъезде Кокорина из клуба

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что нападающий красно-белых находится в расположении команды.

По информации СМИ, в ближайшее время форвард может перейти в «Фиорентину».

«Кокорин на данный момент находится в расположении «Спартака». Клубы ведут переговоры», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время красно-белые проводят зимний сбор в Дубае.

Ранее сообщалось, что Кокорин покинул расположение «Спартака».