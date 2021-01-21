Макгрегор пообещал «достать» Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не намерен отказываться от идеи проведения боя-реванша с обладателем титула в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы его достанем», — заявил Макгрегор на пресс-конференции перед поединком с американцем Дастином Порье.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца болевым приемом в четвертом раунде. После боя Макгрегор не раз заявлял о намерении провести реванш, однако россиянин отвечал, что не видит смысла во втором бое.

Ранее Макгрегор призвал Нурмагомедова возобновить карьеру и дать ему реванш.