Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсменка прошла дистанцию 15 км за 42 минуты 29,3 секунды, допустив один промах. Второе место заняла представительница Украины Юлия Джима (+43,7; 0). Третьей стала француженка Анаис Шевалье (+1.04,7; 1).

Лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, занявшая шестое место (+1.49,1; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее был объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 (1)

2. Юлия Джима (Украина) — +43,7 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) — +1.04,7 (1)...

6. Евгения Павлова (Россия) — +1.49,1 (2).