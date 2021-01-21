Организация ACA может подать в суд из-за блокировки YouTube-канала

Глава Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко высказался о блокировке YouTube-канала промоушена из-за санкций США.

Ограничительные меры были введены 10 декабря в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Санкциям также подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

«После блокировки нашего YouTube-канала из-за санкций США мы продолжили работу лиги в нормальном режиме, и сейчас делаем все, чтоб дать возможность зрителю в полном объеме смотреть привычный контент.

Мы вносим небольшие корректировки в стратегию ТВ-трансляций. Начиная с 117 турнира 12 февраля российские болельщики смогут бесплатно смотреть в эфире Матч-ТВ бои основных кардов.

Это не означает, что мы отказываемся от PPV (pay-per-view), которую мы запустили в 2019 году. Мы сделаем наши трансляции более доступными зрителям, введем систему годовых и месячных подписок, которые дадут определенные дополнительные преимущества пользователям», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.

Функционер отметил, что по системе PPV будут транслироваться турниры целиком без ограничений на двух языках по всему миру.

«Мы приложим все усилия чтобы восстановить наш YouTube-канал, который незаконно был заблокирован Google, а так же начнём развивать новые аккаунты в том числе и на других ресурсах. Сейчас мы рассматриваем возможность судебного реагирования на блокировку канала лиги ACA», — добавил Яценко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась о санкциях США против грозненского «Ахмата».