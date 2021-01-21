В Москве задержали бежавшего из Белоруссии бойца ММА

Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Кудин задержан в Москве, сообщается в Instagram Cвободного объединения спортсменов Белоруссии.

В ближайшее время спортсмен, покинувший Белоруссию из-за уголовного дела, будет экстрадирован на родину.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

Спортсмену грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поддержал Кудина.