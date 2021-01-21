В Белоруссии призвали не допустить экстрадиции задержанного в Москве бойца MMA

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом не допустить экстрадиции бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Кудина на родину.

Ранее сообщалось, что покинувший страну белорусский спортсмен был задержан в Москве.

«В Белоруссии Кудину угрожает физическая расправа: при задержании спортсмена жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание в силу обширной кровопотери», — говорится в открытом письме.

Представители фонда отметили, что BSSF будет добиваться запрета на экстрадицию бойца на родину.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

Спортсмену грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поддержал Кудина.