Кокорин считает переход в «Фиорентину» последним шансом поиграть в Европе

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о предстоящем переходе в «Фиорентину».

В ближайшее время футболист отправится в Италию на медицинское обследование. Если оно пройдет успешно, форвард подпишет с новым клубом контракт на 3,5 года. По информации СМИ, зарплата игрока составит €1,7 млн.

«Тяжело ли было пойти на снижение зарплаты? Нет, но я не могу рассказать всего, что происходило. Но в любом случае это вызов, Европа. Мне скоро будет 30 лет, и если не уйти сейчас, то, наверное, возможности уже не будет, поэтому понимаю, что нужно поехать попробовать, посмотреть, а там как получится», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина.