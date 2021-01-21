Кокорин пообещал «сделать красиво» в «Фиорентине»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин обратился к болельщикам красно-белых перед переходом в «Фиорентину».

«Обещаю ли «красиво сделать» в «Фиорентине»? Блин, я очень буду стараться. Всем, кому интересно, — следите, я также буду следить за вами. Не прощаемся, увидимся на футбольном поле. В еврокубках», — заявил Кокорин в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.

Летом 2020 года после объявления о переходе в столичный клуб Кокорин обратился к фанатам с вопросом «Сделаем красиво?».

В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина.